Doğu'da 4 il için yoğun kar ve çığ uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Bitlis ve Muş çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı, Van çevresinde gün boyu aralıklı kar yağışlı, Van'ın güney kesimleri ve Hakkari çevresinde ise aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli, öğle saatleri itibariyle batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 5, Muş'ta 3, Bitlis'te 2 ve Hakkari'de 0 derece olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Hakkari ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi ve görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir.

Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililer ve vatandaşlar uyarıldı.