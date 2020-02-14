Doğu'da 4 ilde 1063 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da 4 ilde 1063 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'da 4 ilde 1063 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1063 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu'da 4 ilde 1063 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1063 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu trafiğe kapandı.


Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari


Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 köy ve 210 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 297 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise çarşı merkezindeki karları iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kardan dolayı 145 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Muş

Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 105 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kar nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Muş-Bitlis kara yolunda buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar kent merkezini beyaza bürürken, soğuk hava nedeniyle bazı ağaçlarda kırağı oluştu.

Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması
Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti

Son Dakika Haberleri
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:11:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da 4 ilde 1063 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]