Doğu'da 4 ilde 1555 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da 4 ilde 1555 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'da 4 ilde 1555 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Doğu'da 4 ilde 1555 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu'da 4 ilde 1555 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 600 köy yolunun kardan dolayı kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirlenen noktalarda bekletildiğini kaydetti.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Hizan ilçesine 10 kilometre mesafede tipi nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri yolu açarak mahsur kalanları kurtardı.

Vatandaşlardan Burhan Ölez, yolda tipi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Dağ başında mahsur kaldık. Çocuklarım arabada. Perişan olduk. Ekipler gelerek bize yardımcı oldu. Allah razı olsun." dedi.

Doğu'da 4 ilde 1555 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:11 Kaynak: AA
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