Doğu'da 4 ilde 182 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da 4 ilde 182 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'da 4 ilde 182 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

7 saat önce

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, kardan dolayı 182 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu'da 4 ilde 182 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, kardan dolayı 182 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 yerleşim biriminin yolu kapandı.


Geçen haftadan bu yana kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarını yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çaba gösteriyor.


Çığın düştüğü Van- Bahçesaray yolu da arama kurtarma çalışmaları nedeniyle kapatıldı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 9 köy ile 22 mezranın yolunun açılması için çaba gösteriyor.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar ulaştığı Üçevler grup köy yolunda bazı bölgelere çığ düşmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmakta zorlandıklarını söyledi.

Çığ nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü bildiren Diner, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çaba gösterdiklerini aktardı.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde 35 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kar ve tipi nedeniyle vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşadığı Bitlis'te, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Hakkari

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

Buzlanma ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.


Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede, günün en yüksek sıcaklığının Van'da 6, Muş ve Hakkari'de 4, Bitlis'te 2 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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