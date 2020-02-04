Doğu'da 4 ilde 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da 4 ilde 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'da 4 ilde 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, kardan dolayı 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, kardan dolayı 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Geçen haftadan bu yana kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarını yürüten karla mücadele ekipleri, kalan yolların açılması için çaba gösteriyor.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda biriken karları da kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kentte kar yağışı nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 302'sini açtıklarını söyledi.

Kapalı 9 köy yolunun açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade eden Rençber, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.

Üçevler bölgesinde yürütülen çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner, kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığı bölgede zorlu bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek "Bölgede çığ tehlikesi var. Devletin bize verdiği imkanlar doğrultusunda yoğun şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için mücadele ediyoruz." dedi.

- Hakkari

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 1 köy ve 5 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Önceki gün kapalı olan 30 yerleşim biriminden 24'ünün yolunu açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 6 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı 33 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve zaman zaman karlı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 3, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 3, Hakkari ve Bitlis'te 2 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Doğu'da 4 ilde 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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