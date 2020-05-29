Doğu'da 4 ilde açık alanlarda cuma namazı kılındı - Son Dakika

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır sessizliğe bürünen camiler, cemaatleriyle buluştu.

Bitlis

Bitlis'te de kent genelinde belirlenen 64 camide vatandaşlar, maskelerini takıp, sosyal mesafeye uyarak namaz kıldı.

Cami bahçelerinde daha önce çekilen çizgilerde seccadelerini seren vatandaşlar, cuma namazını kıldıktan sonra dua etti.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Mart'tan bu yana cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmadığını belirtti.

5 vakit ezanları ve salaları okuduklarını aktaran Geylani, "Allah nasip etti bugün cumamızı kıldık. Sahası müsait olan camilerimizde namaz kılınacak." dedi.