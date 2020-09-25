Doğu Anadolu bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesindeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, havanın, yağış olan illerde 1 ila 2 derece soğuması bekleniyor.

Bölgede rüzgar güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

(İHA)

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

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