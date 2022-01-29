Doğu'da 4 ilde kar nedeniyle 302 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika

Elazığ, Siirt, Bingöl ile Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 302 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, iki gündür kent merkezi ile 2 ilçede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 5 köy ve 4 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 6 köy ve 5 mezra, Uludere'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkisiyle merkezde 21, ilçelerden Baskil'de 20, Alacakaya'da 1, Arıcak'ta 3, Maden'de 18, Karakoçan'da 17, Keban'da 5, Kovancılar'da 25, Palu'da 20, Sivrice'de 30 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yollarının açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Siirt

Siirt'in ilçelerinden Şirvan'da 15 köy ve 3 mezra, Pervari'de 10 köy ve 4 mezra, Eruh'ta ise 7 köy ve 3 mezraya kar nedeniyle ulaşılamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ulaşıma kapanan merkeze bağlı 23, ilçelerden Adaklı'da 12, Genç'te 25, Karlıova'da 6, Kiğı'da 2, Solhan'da 6 ve Yayladere'de 5 köy yolunun açılması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.