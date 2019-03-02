Son Dakika Haberleri: Doğu'da 4 İlde Kar Yağışı

Doğu'da 4 İlde Kar Yağışı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Doğu'da 4 İlde Kar Yağışı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgedeki Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Kars çevrelerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının Ardahan'ın Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 25, Kars'ta 10, Ardahan ve Erzurum'da 5, Tunceli ve Iğdır'da 4, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 9, Erzincan ve Tunceli'de 8, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 58, Erzurum'da 39, Ardahan'da 17, Kars'ta 14, kayak merkezlerinden Kars Sarıkamış'ta 101, Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 107, Konaklı'da 104, Ardahan Yalnızçam'da 25 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Kars, Ardahan, Kar, Güncel
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