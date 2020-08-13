Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor - Son Dakika

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24, Ardahan'da 20 derece olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 11, Erzurum'da 12, Ağrı'da 15, Erzincan 'da 17, Iğdır 'da 22 derece ölçüldü.

Bölgede Erzurum , Ağrı , Kars ve Ardahan 'da öğle saatlerinde başlayacak sağanak, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bırakacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:21

Kaynak: AA

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