Son Dakika Haberleri: Doğu'da 4 ilde sağanak yağış bekleniliyor
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Doğu'da 4 ilde sağanak yağış bekleniliyor

10 dakika önce

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrederken 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu'da 4 ilde sağanak yağış bekleniliyor, System.String[]

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrederken 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 1, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Iğdır'da 9, Erzincan'da 10 derece.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 24, Kars'ta 23, Ardahan'da 22, Erzurum'da 20 derece olacak.


Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle'de eksi 2,6 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemaliye'de 31,1 derece olarak ölçüldü. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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