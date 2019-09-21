Son Dakika Haberleri: Doğu'da 4 ilde sağanak yağış uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'da 4 ilde sağanak yağış uyarısı

9 dakika önce

Hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 1 ila 3 derece azaldığı Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Doğu'da 4 ilde sağanak yağış uyarısı, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 1 ila 3 derece azaldığı Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.


Sıcaklıklar yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece arasında azalacağı bölgede rüzgar batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Kars'ta 3, Ağrı'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan'da 6, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum 19, Kars 21, Ağrı'da 26, Iğdır 31, Erzincan'da 23, Ardahan'da 16 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2'si ağır, 17 kişi yaralandı Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı Hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında tepki çeken paylaşım yapan kişinin kimliği belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 09:12:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da 4 ilde sağanak yağış uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]