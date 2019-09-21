Doğu'da 4 ilde sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 1 ila 3 derece azaldığı Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.



Sıcaklıklar yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece arasında azalacağı bölgede rüzgar batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



İl il sıcaklıklar;



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Kars'ta 3, Ağrı'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan'da 6, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum 19, Kars 21, Ağrı'da 26, Iğdır 31, Erzincan'da 23, Ardahan'da 16 derece olacak. - ERZİNCAN