Doğu'da 4 ilde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu'da 4 ilde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

15.07.2022 15:37

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında camilerde mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında camilerde mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi.

Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Din Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Aydın, şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti.

Merkez Müftülük Camisi'nde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu.

Programa, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Celal Özcan, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.

YORUMLAR
500
Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi Vali Gündüzöz: 'Üniforma giymiş hainlere millet olarak cezasını verdik' Vali Gündüzöz: 'Üniforma giymiş hainlere millet olarak cezasını verdik'
Kaynak: AA

Demokrasi, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu'da 4 ilde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:20 Skuter kazaları bitmek bilmiyor! Adana'da genç hemşire arabanın altında kaldı
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:37 Rusya bilinçli bir şekilde sivilleri öldürüyor! Ukrayna'da iki üniversite roketlerle vuruldu
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 15:44:39. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu'da 4 ilde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement