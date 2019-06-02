Son Dakika Haberleri: Doğu'da 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Doğu'da 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu'da 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Tahmine göre, sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Iğdır'da 15, Tunceli'de 16 ve Erzincan'da 17 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır ve Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzurum ve Ardahan'da 25 derece olacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:20 Kaynak: AA
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