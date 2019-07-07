Son Dakika Haberleri: Doğu'da 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Doğu'da 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu'da 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan ve Kars'ta 8, Erzurum'da 10, Ağrı'da 12, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.
Bölgede rüzgar ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:10 Kaynak: AA
Ardahan, Erzurum, Iğdır, Kars, Güncel
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