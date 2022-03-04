Doğu'da 5 ilde 1389 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Doğu'da 5 ilde 1389 yerleşimin yolu kardan kapandı

04.03.2022 10:12
Doğu'da 5 ilde 1389 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1389 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1389 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede dün akşam başlayan yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 990 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı'da 116, Kars'ta 11, Erzincan'da 89, Ardahan'da da 183 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

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ERZURUM, AĞRI, ARDAHAN VE MUŞ KARA TESLİM; 1353 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI ERZURUM, AĞRI, ARDAHAN VE MUŞ KARA TESLİM; 1353 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle bazı okullar tatil edildi Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle bazı okullar tatil edildi

Erzincan, Ardahan, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da 5 ilde 1389 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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