Doğu'da 5 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Doğu'da 5 ilde kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Doğu'da 5 ilde kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta kar yağışının etkili olacağı bildirildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerine kadar Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.


Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 3, Kars, Ağrı ile Ardahan'da 6 ve Erzurum'da 7 derece ölçülürken Iğdır'da ise sıfır derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 3, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Kars ile Erzurum'da 3 ve Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölge'de kar kalınlıkları Ağrı'da 40, Kars'ta 20, Erzurum'da 11, Ardahan'da 7, Iğdır'da 4 ve Erzincan'da 1, kayak merkezlerinden Cıbıltepe'de 61, Palandöken'de 55 ve Ergan'da 36 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde özellikle gece ve sabah buzlanma ile don olayının beklendiğini kaydeden Meteoroloji yetkilileri, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Ardahan, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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