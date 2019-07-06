Son Dakika Haberleri: Doğu'da 5 ilde sağanak yağış
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Doğu'da 5 ilde sağanak yağış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu'da 5 ilde sağanak yağış, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Erzurum'da 12, Ağrı'da 13, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 33, Erzincan'da 31, Ağrı'da 28, Erzurum'da 25, Kars'ta 23 ve Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:37 Kaynak: AA
Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars, Güncel
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