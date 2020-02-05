Doğu'da 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı - Son Dakika

Doğu'da 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars için buzlanma, don ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu'da 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars için buzlanma, don ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Yağışlar, Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar, Ağrı, Kars ve Ardahan'da ise kar şeklinde düşecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta (20-40 kilometre/saat), Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan ve Ardahan'da kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Kars'ta 9, Ağrı ile Erzurum'da 3, Iğdır ile Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 6, Erzincan'da 5, Erzurum ile Ardahan'da 3, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 40, Kars'ta 15, Erzurum'da 8, Erzincan'da 6, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 19, Kars Sarıkamış'ta 61, Erzurum Palandöken'de 87 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah beklenen kuvvetli buzlanma ile dona, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda ise çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, özellikle Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın yanında ulaşımda aksama, tipi, çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

Ardahan, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan, AK Partili vekillere depremzedeler için bağış talimatı verdi
Son dakika: Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler: Bu boru göstermeye benzemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:51:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]