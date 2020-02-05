Doğu'da 6 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars için buzlanma, don ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Yağışlar, Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar, Ağrı, Kars ve Ardahan'da ise kar şeklinde düşecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta (20-40 kilometre/saat), Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan ve Ardahan'da kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Kars'ta 9, Ağrı ile Erzurum'da 3, Iğdır ile Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 6, Erzincan'da 5, Erzurum ile Ardahan'da 3, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 40, Kars'ta 15, Erzurum'da 8, Erzincan'da 6, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 19, Kars Sarıkamış'ta 61, Erzurum Palandöken'de 87 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde gece ve sabah beklenen kuvvetli buzlanma ile dona, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda ise çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, özellikle Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın yanında ulaşımda aksama, tipi, çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.