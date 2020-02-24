Doğu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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Doğu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili olacak.

Doğu'da 6 ilde kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Iğdır'da 2 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 10, Erzincan'da 9, Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 3 ve Ağrı'da 2 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgede kar kalınlıkları Kars'ta 3, Erzurum'da 6, Ağrı'da 25, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 62, Erzurum Palandöken'de 72, Kars Sarıkamış'ta 76 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsü olan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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