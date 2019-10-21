Son Dakika Haberleri: Doğu'da 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Doğu'da 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu'da 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Doğu'da 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu olacak. Bölgedeki Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Ağrı, Kars ile Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların 1-2 derece azalacağı bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, Ardahan'da 3, Erzurum ve Kars'ta 8, Erzincan, Iğdır ve Ağrı'da 9, Tunceli'de ise 11 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 22, Erzincan'da 20, Iğdır ve Ağrı'da 17, Erzurum ve Ardahan'da 15, Kars'ta 14 derece olması bekleniyor.

Erzincan, Ardahan, Tunceli, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi geliyor
Bahçeli'nin ihraç ettiği Yusuf Halaçoğlu'na gönderdiği hediyeye Halaçoğlu'ndan "Böcek" göndermesi Batmanlı çiftçi, ABD'li tarım aletleri devi John Deere'ye karşı açtığı davadan zaferle çıktı Polise 'Çete' diyen HDP'li vekili, polis amiri sözleriyle susturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:57:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]