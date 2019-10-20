Son Dakika Haberleri: Doğu'da 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
Son Dakika Güncel Doğu'da 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu'da 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

42 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu'da 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak.

Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da öğleden sonra başlayacak gök gürültülü sağanak, gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgar batı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 19 derece olması bekleniyor.

Erzincan, Ardahan, Tunceli, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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