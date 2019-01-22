Son Dakika Haberleri: Doğu'da 75 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı

Doğu'da 75 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 75 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu'da 75 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Kapalı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 75 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak noktalardaki mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 36 mahallenin yanı sıra Erzincan'da 20, Tunceli'de 17 ve Kars'ta 2 köy yolu olmak üzere 75 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Bu yolların ulaşıma açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediyelere ait çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi desteğindeki ekiplerin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Kar, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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