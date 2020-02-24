Doğu'da aralıklı kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
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Doğu'da aralıklı kar yağışı etkili olacak

6 saat önce

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı etkili olacak.

Doğu'da aralıklı kar yağışı etkili olacak, System.String[]

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi. Son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve yer yer bulutlu geçecek. Gece saatlerinden itibaren ise aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan eksi 1, Iğdır'da eksi 2, Erzurum'da eksi 6, Ağrı'da eksi 4, Ardahan'da eksi 7, Kars'ta eksi 8 derece ölçüldü.


Bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan Göle'de sıfırın altında 17,5, Ardahan Göle Yavuzlar Köyü'nde 15, Ağrı Eleşkirt Yayladuzu Köyü'nde 14,5 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 14 derece oldu.


Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 72, Kars Sarıkamış'ta 76, Erzincan Ergan'da 62 santimetre ölçüldü. - ERZİNCAN

Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
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