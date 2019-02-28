Son Dakika Haberleri: Doğu'da Bahar Beklenirken Kar Geldi, Okullar Tatil Edildi, Yollar Kapandı (2)

Doğu'da Bahar Beklenirken Kar Geldi, Okullar Tatil Edildi, Yollar Kapandı (2)

5 dakika önce

AĞRI'DA OKULLAR YARIN DA TATİLAğrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde, yarın da eğitime ara verildiği duyurdu.

Doğu'da Bahar Beklenirken Kar Geldi, Okullar Tatil Edildi, Yollar Kapandı (2), System.String[]
AĞRI'DA OKULLAR YARIN DA TATİL

Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde, yarın da eğitime ara verildiği duyurdu. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:56 Kaynak: DHA

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