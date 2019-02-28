Doğu'da Bahar Beklenirken Kar Geldi, Okullar Tatil Edildi, Yollar Kapandı (2)

AĞRI'DA OKULLAR YARIN DA TATİLAğrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde, yarın da eğitime ara verildiği duyurdu.

AĞRI'DA OKULLAR YARIN DA TATİL



Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde, yarın da eğitime ara verildiği duyurdu. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

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