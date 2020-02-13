Doğu'da belediyelerin soğuk ve karla zorlu mücadelesi - Son Dakika
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Doğu'da belediyelerin soğuk ve karla zorlu mücadelesi

6 saat önce

Doğu'da belediyelerin soğuk ve karla zorlu mücadelesiDoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, belediyelerin bütçelerine de olumsuz yansıyor.

Doğu'da belediyelerin soğuk ve karla zorlu mücadelesi, System.String[]

Doğu'da belediyelerin soğuk ve karla zorlu mücadelesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, belediyelerin bütçelerine de olumsuz yansıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 24 saat aralıksız sürdürülen karla mücadeleye haftada 50 milyon lira harcıyor.

Türkiye'nin doğusunda 1950 rakımlı en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ve en çok kar alan Erzurum, uzun ve çetin süren kış şartları, belediye bütçesini ve personelini zorluyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'nin en soğuk ve iklim şartlarının en zor yaşanan yerleri arasında bulunduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl bölgeye daha az kar yağmasına rağmen karla mücadeleye personel maaşı ve iş makinelerin yakıt ve diğer masrafları ile birlikte haftada 50 milyon lira harcadıklarını söyledi. Belediye ekiplerinin 24 saat aralıksız karla mücadele ettiğini belirten Başkan Sekmen, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye varan soğuklarda bile personel üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Merkez ilçe belediyelerle birlikte müthiş bir çalışma sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapan "Kar timlerinin, kardan geçit vermeyen yolları en kısa sürede açtığını sözlerine ekleyen Başkan Sekmen, "Karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1000 araç ve 1500 personelle gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca köy kardan kapanan köy yollarını açıyoruz. Kent merkezinde de cadde ve sokaklardaki topladığımız yaklaşık 100 kamyon kar ve buzu şehrin dışına taşıyoruz. Yılda ortalama 5 ton tuz kullanıyoruz" dedi.


Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:58 Kaynak: DHA
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