Doğu'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri yeniden faaliyette - AĞRI\ - Son Dakika
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Doğu'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri yeniden faaliyette - AĞRI\

18 dakika önce

Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, tedbirlerini alarak yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Doğu'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri yeniden faaliyette - AĞRI\, System.String[]

Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, tedbirlerini alarak yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Erzurum'daki kuaför ve berberler, iş yerlerinde yoğunluk oluşmasını engellemek ve sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla alınan tedbir kararlarına uyuyor; randevuyla kabul ettikleri müşterilerini, ateşlerini ölçerek içeri alıyor.

Müşterileri arasında birer koltuk boşluk bırakılmasına dikkat eden berber ve kuaförler, 09.00-21.00 arasında hizmet verecek.

Söz konusu iş yerlerindeki çalışanlar ve müşteriler de maske ve eldiven takıyor.

Kentteki kuaförlerden Taner Sancı, yeniden çalışmaya başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çalışmayı sevdiğini belirten Sancı, "Müşterilerimizle bir araya gelmekten mutluyuz. Havlumuz, önlükler tek kullanımlık. İş yerimiz ve malzemeler dezenfekte edildi ve gereken her türlü tedbiri aldık." dedi.

Kuaför İlhami Demirci de müşterilerini özlediklerini ifade ederek, "Yaklaşık 50 günlük uzun bir aradan sonra tekrar iş yerine döndüğümüz için sevinçliyiz. Bundan sonra daha titiz davranmamız gerekiyor. Malzemelerimiz sürekli dezenfekte ediliyor. Güzel şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Randevu ile çalışıyoruz ve müşterileri birer saat aralıklarla alıyoruz. İçeride başka kimse olmuyor. Ekmeğimizi kazandığımız makası, tarağı özledik." diye konuştu.

Müşteri Enes Akbulut ise uzun süre sonra tekrar tıraş olmanın mutluluk verici olduğunu dile getirerek "Tıraş olamadığımız için saçlarımız uzadı ve bakımsız olmuştu. Şimdi kestirdim ve çok rahatladım. Steril bir ortamda devletimizin aldığı önlemlere kuaförlerimiz de uyuyor." ifadelerini kullandı.

Ardahan

Ardahan'da kontrollü şekilde faaliyete geçen işletmelerde günün ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı, vatandaşların büyük kısmı tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına uydu.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde 21 Mart'tan bu yana kapalı olan iş yerini açan berber Nejdet Tahiroğlu, yeniden mesai yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tahiroğlu, yoğunluk oluşmaması için randevulu çalıştıklarını vurgulayarak, "Şu an tıraşını yaptırmak isteyen müşterimiz dışarıda sırasını bekliyor. Fakat beklemek istemeyen müşterimizi ise randevulu alıyoruz. Tıraş saati geldiğinde kendisini biz arıyoruz gelip tıraşını oluyor." dedi.

Müşterilerden Orhan Balcı ise tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Herkesin üzerine düşeni yapmasıyla bu salgınla baş edebiliriz. Biz de bu kurallara uymaya çalışıyoruz. Berberimize kavuşmanın da tabii ki mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzincan

Erzincan'da da berber ve kuaförler saat 09.00 itibarıyla iş yerlerini açarak hizmet vermeye başladı.

Fevzipaşa Caddesi'nde berberlik yapan Zafer Taş, uzun aradan sonra işi yerini açıp müşterilere hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Taş, her türlü tedbiri aldıklarını belirterek "İşlerimizi hijyen ve koyulan kurallar çerçevesinde yapıyoruz. Müşterilerimizi randevu sistemi ile alıyoruz. İşyerimizde ise gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Tüm meslektaşlarıma hayırlı işler diliyorum." dedi.

Müşterilerden Ömer Oktay ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında berberlerin kapanması ile mağdur olduklarını söyledi.

Tıraş olmak için geldiği berberde her şeyin kurallara uygun olduğunu belirten Oktay, "Berber arkadaşımız her şeyi kuralına uygun şekilde yapıyor. Uzun bir aranın ardından berberlerimize geldik. Tabii Kovid-19 salgını hem berberler hem bizler için bir mağduriyet oluşturdu. Berberlerin açılması ile bu mağduriyet kalktı. Berberlerimize hayırlı ve sağlıklı işler diliyorum." diye konuştu.

Iğdır

Iğdır'da da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kapalı olan berber ve güzellik salonlarının mesaisi başladı.

Berber Adem Doğan, İçişleri Bakanlığının yayınladığı talimatlara göre iş başı yaptıklarını belirterek "Dükkanlarımızı açtık, randevulu sistemi esas alarak müşterilerimizi kabul ediyoruz. İş yerlerimizi açmadan önce geçtiğimiz günlerde dezenfekte çalışmasını yaptırdık. Bugün de tek kullanımlık malzemelerimizle müşterilerimize hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağrı

Ağrı'da berber, kuaför, güzellik salonları, gerekli tedbirleri alarak yeniden müşterine hizmet vermeye başladı.

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı kuaförlerde çalışanlar maske ve eldiven takarak müşterilerinin saç bakımı işlemlerini gerçekleştirdi.

21 Mart'tan bu yana kapalı olan iş yerini açan kuaför Mustafa Taşdemir, müşterilere maske dağıtıp saç bakım malzemelerini dezenfekte ettikten sonra işe başladıklarını söyledi.

Müşterilerden Hanifi Polat da önceden randevu aldığını ve kuaförlerin açılmasıyla hemen tıraş olmaya geldiğini anlattı.

Kars

Kars'ta da berber, kuaför ve güzellik salonları açıldı. Kentte işletmelerin randevu usulüne göre çalışmasından dolayı berber ve kuaförler önünde yoğunluk oluşmadı.

Atatürk Caddesi'nde kuaförlük yapan Mesut Adıgüzel, tüm tedbirleri alarak çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Ateş ölçerimizle müşteriler içeri girmeden ölçüm yapıyoruz. Tek kullanımlık malzeme kullanıyoruz, vatandaşlar gelmeden önce bizi arayıp randevu alıyor. Sıraları geldiğinde biz de arayıp çağırıyoruz ve böylece buradaki yığılmanın önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

Sarıkamış ilçesinde de berberlik yapan Orçun Bilgin de iş yerinin yaklaşık 40 gündür kapalı olduğunu belirterek, "Çok şükür dükkanımızda işimize başladık, tabii ki kurallara uyarak çalışmaya başladık. Maskelerimizi takarak, üç koltuğumuz varsa birini boş bırakarak, içeri beklemek için müşteri almayarak randevu sistemi ile çalışıyoruz." diye konuştu.

Ardahan, Erzurum, Kuaför, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 03:41 Kaynak: AA


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