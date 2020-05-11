Doğu'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri yeniden faaliyette - Son Dakika

Kuaför Taner Sancı'nın müşterisini tıraş için hazırlaması

Taner Sancı'nın tıraş etmesi

Taner Sancı ile röp.

Makas ile saç kesimi görüntüleri

Kuaför İlhami Demirci'nin müşterisini tıraş etmesi

İlhami Demirci ile röportaj

Ateş ölçümü ve dezenfektan kullanımı

Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, tedbirlerini alarak yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Erzurum'daki kuaför ve berberler, iş yerlerinde yoğunluk oluşmasını engellemek ve sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla alınan tedbir kararlarına uyuyor; randevuyla kabul ettikleri müşterilerini, ateşlerini ölçerek içeri alıyor.

Müşterileri arasında birer koltuk boşluk bırakılmasına dikkat eden berber ve kuaförler, 09.00-21.00 arasında hizmet verecek.

Söz konusu iş yerlerindeki çalışanlar ve müşteriler de maske ve eldiven takıyor.

Kentteki kuaförlerden Taner Sancı, yeniden çalışmaya başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çalışmayı sevdiğini belirten Sancı, "Müşterilerimizle bir araya gelmekten mutluyuz. Havlumuz, önlükler tek kullanımlık. İş yerimiz ve malzemeler dezenfekte edildi ve gereken her türlü tedbiri aldık." dedi.

Kuaför İlhami Demirci de müşterilerini özlediklerini ifade ederek, "Yaklaşık 50 günlük uzun bir aradan sonra tekrar iş yerine döndüğümüz için sevinçliyiz. Bundan sonra daha titiz davranmamız gerekiyor. Malzemelerimiz sürekli dezenfekte ediliyor. Güzel şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Randevu ile çalışıyoruz ve müşterileri birer saat aralıklarla alıyoruz. İçeride başka kimse olmuyor. Ekmeğimizi kazandığımız makası, tarağı özledik." diye konuştu.

Müşteri Enes Akbulut ise uzun süre sonra tekrar tıraş olmanın mutluluk verici olduğunu dile getirerek "Tıraş olamadığımız için saçlarımız uzadı ve bakımsız olmuştu. Şimdi kestirdim ve çok rahatladım. Steril bir ortamda devletimizin aldığı önlemlere kuaförlerimiz de uyuyor." ifadelerini kullandı.