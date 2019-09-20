Son Dakika Haberleri: Doğu'da besicilerin zorlu mesaisi
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Doğu'da besicilerin zorlu mesaisi

1 saat önce

Van'ın Erciş ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinde besiciler, küçükbaş hayvanlarını tozlu yolculuğun ardından yaylalara ulaştırıyor.

Van'ın Erciş ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinde besiciler, küçükbaş hayvanlarını tozlu yolculuğun ardından yaylalara ulaştırıyor.

Erciş'te Kasımbağı Mahallesi'nde sabah erken saatte yola çıkan besiciler, tozlu ve kıraç yolları aştıktan sonra sürülerini yaylalara götürüyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.

Gün boyunca yaylalarda otlatılan sürüler akşam saatlerinde tekrar yerleşim yerlerine yakın yerlere indiriliyor.

Besici Orhan Emen, yaptığı açıklamada, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını söyledi.

Hayvanlardan elde ettikleri süt, peynir ve yoğurdu çevre il ve ilçelere sattıklarını anlatan Emen, "Hayvanlarımız gece Süphan Dağı eteklerinde kalıyor. Bazen sağmak için de köy yakınına getiriyoruz. Tozlu yollardan götürdüğümüz için yorucu oluyor." dedi.

Doğu'da besicilerin zorlu mesaisi

Adilcevaz, Bitlis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:33 Kaynak: AA
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