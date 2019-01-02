Doğu'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş
, Bitlis
ve Van
'ın güney ilçelerinde aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sisin etkili olacağı bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Hakkari
'de 9, Muş'ta 7, Van'da 6 ve Bitlis'te 5 derece ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4, Muş'ta 3, Hakkari'de 1 ve Bitlis'te sıfır derece olacak.
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma, don ve çığ beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.