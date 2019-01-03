Son Dakika Haberleri: Doğu'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı

Doğu'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Doğu'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Muş ve Van'ın kuzey ilçeleri hariç yer yer kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölge'de gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 6, Bitlis'te 8, Muş'ta 7 ve Hakkari'de 10 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 3, Bitlis'te 1, Muş'ta 2 ve Hakkari'de 0 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu olacak, rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma, don ve çığ beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Bitlis, Doğu Anadolu Bölgesi, Muş, Van, Güncel
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