Son Dakika Haberleri: Doğu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı

44 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Doğu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 8, Van'da 6, Bitlis'te 11 ve Hakkari'de 6 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Van'da 2 Hakkari'de 3, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2 ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, zamanla az bulutlu olacak; rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:39 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı

Athena Gökhan, Gönlündeki Başkan Adayını Açıkladı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, 57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Sınırlamayı Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:23:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]