Son Dakika Haberleri: Doğu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı Yapıldı

Doğu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı Yapıldı

14 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı Yapıldı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile pus, yer yer sis beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 2, Muş'ta 1, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 7, Bitlis'te 5, Hakkari'de 8, Muş'ta 9 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:35 Kaynak: AA

Muş, Hakkari, Bitlis, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a Kadar Toplam 2 Bin 902 Uçuş Yapıldı Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Tepki: İşgalin Meşrulaşmasına İzin Vermeyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 11:49:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]