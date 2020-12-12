Doğu'da buzlanma ve don bekleniyor - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de buzlanma ve don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın, parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve öğlen saatlerine kadar yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ile doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgarın güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan, yarın sabah saatlerinde kuzeydoğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esmesi ve görüşün açık olması bekleniyor.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklık Hakkari ve Van'da 8, Bitlis'te 1, Muş'ta 4 derece olacak.

Sabah ve gece saatlerinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.