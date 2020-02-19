Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor - Son Dakika

Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır ve Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 13, Ardahan'da 10, Erzurum'da 9, Kars'ta 4 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Iğdır'da 8, Kars ve Erzurum'da 3, Ağrı ve Ağrı'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Ardahan'da 11, Erzurum'da 10, Erzincan'da 8, Kars'ta 6, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 65, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzurum Palandöken'de 77 santimetre ölçüldü.

Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Kars'ta soğuk hava

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava dolayısıyla bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

İlçe merkezinin yanı sıra Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden yollardaki sürücüler zor anlar yaşadı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:31:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]