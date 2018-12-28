Son Dakika Haberleri: Doğu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Doğu'da Buzlanma ve Don Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği, hava sıcaklıklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Bitlis ve Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Van ve Hakkari'de 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 3, Bitlis'te 1, Hakkari'de sıfırın altında 1 derece olacak.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölgede buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:13 Kaynak: AA

Hakkari, Van, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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