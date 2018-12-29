Son Dakika Haberleri: Doğu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Doğu'da Buzlanma ve Don Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş ve Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.


Bölgede buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görülmesi, hava sıcaklıklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.


Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Van, Hakkari ve Bitlis'te 1, Muş'ta 0 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 3, Hakkari'de 2, Muş'ta 0 ve Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olacak.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.


Bölgede çığ, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:32 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Hakkari, Muş, Güncel
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