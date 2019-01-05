Doğu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Bitlis
ve Hakkari
çevreleri ile Van
'ın Güney kesimleri kar yağışlı geçecek.
Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van, Bitlis ve Muş
'ta 1, Hakkari'de 8 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 4, Bitlis'te 2, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 0 derece olacak.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.