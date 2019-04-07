Son Dakika Haberleri: Doğu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu'da Buzlanma ve Don Uyarısı

27 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 4, Ağrı'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum'da 2, Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması konusunda uyarıda bulundu. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:24 Kaynak: İHA

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