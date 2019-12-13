Doğu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
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Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu'da Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu'da buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu'da Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muş ve Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 6, Bitlis'te 1, Hakkari'de 4 ve Muş'ta 6 derece olması bekleniyor.

Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:08 Kaynak: AA
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