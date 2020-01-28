Doğu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklendiği bildirildi.

Doğu'da buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevresi kar yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars'ta 19, Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Iğdır'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 9, Iğdır ve Erzincan'da 7, Ardahan'da 3, Kars'ta 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 66, Sarıkamış'ta 40 ve Ergan'da 12 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın talimatıyla depremden etkilenen KOBİ'lere 12 ay ödemesiz ve faizsiz 100 bin lira kredi verilecek
Stilist Eliz Sakuçoğlu, sevgilisiyle arabada öpüşürken görüntülendi Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına fena patladı Esra Erol, SMS kampanyasıyla depremzedeler için 1 buçuk milyon topladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 16:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]