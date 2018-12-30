Son Dakika Haberleri: Doğu'da Çığ, Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu'da Çığ, Buzlanma ve Don Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Doğu'da Çığ, Buzlanma ve Don Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.


Bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar, kuzey yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Öte yandan, gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da sıfırın altında 3, Bitlis'te 5, Hakkari'de 7 ve Muş'ta 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 1, Bitlis'te sıfırın altında 2, Hakkari'de sıfır derece olacak.

Bölgede çığ, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:33 Kaynak: AA

Muş, Hakkari, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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