Doğu'da çığ tehlikesi uyarısı - Son Dakika
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Doğu'da çığ tehlikesi uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il geneli için çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Doğu'da çığ tehlikesi uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il geneli için çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce verilen meteorolojik uyarıya göre; Dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerler için gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışı sebebi ile çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


Oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "21 Şubat 2020 bu gün saat 16.00 ile 26 Şubat 2020 saat 23.59 arası Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde dik eğime sahip yüksek kar örtüsü olan yerler için gerek kar erimesi gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışı nedenleriyle çığ tehlikesi bulunduğu" uyarısı yapıldı. - ERZURUM

Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
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