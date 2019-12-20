Doğu'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi - Son Dakika
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Doğu'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi

6 saat önce

Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Doğu'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi, System.String[]

Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Ardahan Merkez Camisi önünde İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen gruba, kentteki sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

İHH Ardahan Temsilicisi Akın Demirci, burada yaptığı açıklamada, Doğru Türkistan'daki Uygurlara yönelik dini baskıların gün geçtikte arttığına dikkati çekti.

Demirci, "Baskılar 1970'li yıllardaki 'Kültür Devrimi'nden sonra en üst noktaya ulaşmıştır. Camiler ve mescitlerin birçoğu yakılmış, bazıları eğlence mekanlarına dönüştürülmüştür. Bu tepkimiz devam edecektir. Bura artık dur denilmeli." dedi.

Demirci, bu tür tepki ve protestoların süreceğini sözlerine ekledi.

Iğdır

Iğdır'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Merkez Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Genç İHH Iğdır Başkanı Muhammed Yavrutürk, 2000 yılı sonrasındaki siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin'in, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıktığını söyledi.

Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan'ın tüm dünya gündeminden saklandığını ifade eden Yavrutürk, şöyle konuştu:

"Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Uygulanan yol ve yöntemlere bakıldığında Çin yönetiminin halihazırda bütün Uygurları 'suçlu' olarak kabul ettiği, din ve geleneklerine bağlı Uygurları terörist olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Batılı kaynaklara göre Doğu Türkistan'da Çin yönetimi tarafından kurulan 16 toplama kampı bulunuyor. Bu kamplardaki Uygurlar kendi inançlarını değiştirmeye ve Komünist Parti ideolojisine boyun eğmeye zorlanıyorlar."

Ağrı

Ağrı'da da vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri Merkez Camisi önünde bir araya geldi.

İHH Ağrı Şube Başkanı Kerem Engin, grup adına yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'da politik eğitim kampları dramının sürdüğünü aktardı.

Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını dile getiren Engin, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olan Chen Chuanguo'nun 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları, Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir. Çin'in 'eğitim kampı' olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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