Son Dakika Haberleri: Doğu'da Çok Sayıda Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı (2)

Doğu'da Çok Sayıda Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı (2)

2 saat önce

ERZİNCAN'DA KAR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYORErzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, karayollarında ve kent merkezinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu'da Çok Sayıda Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı (2), System.String[]
ERZİNCAN'DA KAR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, karayollarında ve kent merkezinde hayatı olumsuz etkiliyor. Erzincan- Gümüşhane karayolu 10'uncu kilometreden itibaren ulaşıma kapanırken, Erzincan - Sivas Karayolu'ndaki ulaşım ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi, Erzincan-Sivas ve Erzincan- Erzurum karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolunun 40'ncı kilometresinde Sakaltutan Geçidi'nde, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kavşağı'nda ağır tonajlı araçlar bekletildi.

Erzincan Gümüşhane karayolunda ise akşam saatlerinden itibaren trafik akışı durduruldu. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrası sabah saatlerinde açılan yol, sürgün ve buzlanma nedeniyle ile tekrar kapandı. Trafik ekipleri, araç geçişlerine izin vermiyor.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bu arada kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kar kalınlığının yer yer 15 santime ulaştığı kent merkezinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.  Sabah saatlerinde işyerlerine ulaşmak isteyenler fırtına ve buzlanma nedeni ile yürümekte zorlandı. Erzincan Belediyesi ise erken saatlerden itibaren yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:30 Kaynak: DHA

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