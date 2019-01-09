Son Dakika Haberleri: Doğu'da Çok Sayıda Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı (3)

Doğu'da Çok Sayıda Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı (3)

1 saat önce

BEKLETİLEN SÜRÜCÜLER, YOLLARIN AÇILMASINI İSTİYORKarayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'dan Bingöl yönüne giden TIR ve kamyonların geçişine izin vermiyor.

Doğu'da Çok Sayıda Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı (3), System.String[]
BEKLETİLEN SÜRÜCÜLER, YOLLARIN AÇILMASINI İSTİYOR

Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'dan Bingöl yönüne giden TIR ve kamyonların geçişine izin vermiyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle durdurulan araçlar, Çat kavşağındaki bir benzin istasyonunda bekletiliyor. Bir an önce yolun açılmasını isteyen şoförlerden Burhan Subaşı, iki gündür beklediklerini söyledi. Şehirlerarası otobüs ve taksilere yol verilirken kendilerinin bekletilmesine anlam veremediklerini söyleyen Burhan Subaşı, "Sürekli Balkan ve Avrupa ülkelerine yük götürüp, getiriyoruz. Avrupa'da tipi olan bölgeler genelde toprak ile maliyeti çok düşük olan bent yapılıp üzeri ağaçlandırılır ve dolayısı ile kar, tipi olduğu zaman hem karayollarının masrafı düşer, hem de otobanı açmak daha basit olur. Şu dağlar ağaçlandırılıp, çeşitli bentler yapılsa daha faydalı olmaz mı? Karayolları tuzluyor, tuzladığında asfalt ve doğaya zarar veriyor. Doğa dostu materyaller kullanılmalı. Bir ay önce evimden çıkmışım ama 21'inci yüzyılın teknolojisi olmasına rağmen hala mahsur kalıyoruz" dedi.

Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:36 Kaynak: DHA

Kar, Bingöl, Erzurum, Güncel
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