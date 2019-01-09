Son Dakika Haberleri: Doğu'da Çok Sayıda Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı (4)

Doğu'da Çok Sayıda Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı (4)

50 dakika önce

KARAYOLLARI EKİPLERİ KAPANAN YOLLARI AÇTIMuş'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Bingöl, Muş-Bitlis, Muş-Bulanık-Malazgirt, Varto-Karlıova, Varto-Hınıs karayolları, 113'üncü Muş Şube Şefliği ekiplerinin 48 saatlik aralıksız çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Doğu'da Çok Sayıda Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı (4), System.String[]
KARAYOLLARI EKİPLERİ KAPANAN YOLLARI AÇTI

Muş'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Bingöl, Muş-Bitlis, Muş-Bulanık-Malazgirt, Varto-Karlıova, Varto-Hınıs karayolları, 113'üncü Muş Şube Şefliği ekiplerinin 48 saatlik aralıksız çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. 29 iş makinesi ve 100 personel ile karayollarında çalışma yürüten ekipler, kar ve tipide yollarda mağdur olan araçların sürücülerine ve bölge halkına destek oldu. Sabah erken saatlerde çocuğunu hastaneye götüren bir kişiyi de evine Karayolları ekipleri ulaştırdı.

Birçok kişinin yoğun kar ve tipi nedeniyle geceyi otogarda geçirdiğini belirten Karayolları çalışanları, "Vatandaşlar gece otogarda kaldı. Onlar için gecemizi gündüzümüze katıp fedakarlık yaptık. 2 gündür aralıksız gece gündüz çalıştık. Vatandaşlar için elimizden geleni yapıyoruz. 48 saat kar yağışı devam etti. Fırtına ile beraber göz gözü görmüyordu. 1 metre önümüzü görmememize rağmen ekip halinde arkadaşlarımla beraber el birliği ile hiç kimseyi mağdur etmedik. Yaklaşık 10-15 araç yolda kalmıştı. Onlara zarar gelmeyecek şekilde kendilerini yoldan çıkardık. Vatandaşlarımızı bakım evimizde misafir ettik" ifadelerini kullandı.

YOLDA KALAN AİLEYİ KARAYOLLARI EKİBİ KÖYE ULAŞTIRDI

Çocuğunu sabah hastaneye götüren Emrullah Elçin ise "Sabah çocuk hastaydı, hastaneye götürdük. Köyün aracı ile Muş'a gittik. Dönüş için biraz erken dönmek istedik köy yolları kapanmadan. Geldik, yolda Karayolları ekipleri bizi aldı. Şu anda köye doğru gidiyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:52 Kaynak: DHA

Karlıova, Malazgirt, Muş, Kar, Güncel
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