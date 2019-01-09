Doğu'da Çok Sayıda Köy Yolu, Ulaşıma Kapandı (4)

KARAYOLLARI EKİPLERİ KAPANAN YOLLARI AÇTIMuş'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda kapanan Muş-Bingöl, Muş-Bitlis, Muş-Bulanık-Malazgirt, Varto-Karlıova, Varto-Hınıs karayolları, 113'üncü Muş Şube Şefliği ekiplerinin 48 saatlik aralıksız çalışması ile yeniden...

KARAYOLLARI EKİPLERİ KAPANAN YOLLARI AÇTI



Muş'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda kapanan Muş-Bingöl, Muş-Bitlis, Muş-Bulanık-Malazgirt, Varto-Karlıova, Varto-Hınıs karayolları, 113'üncü Muş Şube Şefliği ekiplerinin 48 saatlik aralıksız çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. 29 iş makinesi ve 100 personel ile karayollarında yol açma çalışması yürüten ekipler, kar ve tipide ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara da destek oldu. Sabah erken saatlerde çocuğunu hastaneye götüren vatandaşı evine karayolları ekipleri ulaştırdı.



Vatandaşların yoğun kar ve tipi nedeniyle geceyi otogarda geçirdiğini belirten karayolları çalışanları, "Vatandaşlar gece otogarda kaldı. Onlar için gecemizi gündüzümüze katıp fedakarlık yaptık. 2 gündür aralıksız gece gündüz çalıştık. Vatandaşlar için elimizden geleni yapıyoruz. 48 saat kar yağışı devam etti. Fırtına ile beraber göz gözü görmüyordu. 1 metre önümüzü görmememize rağmen ekip halinde arkadaşlarımla beraber el birliği ile hiç kimseyi mağdur etmedik. Yaklaşık 10-15 araç yolda kalmıştı. Onlara zarar gelmeyecek şekilde kendilerini yoldan çıkardık. Vatandaşlarımızı bakım evimizde misafir ettik" dedi.



YOLDA KALAN AİLEYİ KARAYOLLARI KÖYE ULAŞTIRDI



Çocuğunu sabah hastaneye götüren Emrullah Elçin ise "Sabah çocuk hastaydı hastaneye götürdük. Köyün aracı ile Muş'a gittik. Dönüş için biraz erken dönmek istedik köy yolları kapanmadan. Geldik yolda karayolları ekipleri bizi aldı. Şu anda köye doğru gidiyoruz" diye konuştu.

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