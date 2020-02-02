Doğu'da dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Doğu'da dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk, kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu'da dondurucu soğuk, kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk, kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 gün önce başlayan ve gece boyu devam edan kar yağışı ve yoğun tipi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum- Çat Yaylasu mevkisi, Çat- Bingöl Karlıova arası, Çat- Çatak ve Parmaksız mevkisi, Kılınçdere Mardo Dağı, Kop Dağı, Hınıs/Yeniköy-Gülçayır, Akören Mahalleleri, Pazaryolu-Gülçimen Mahallesi, İspir Madenköprübaşı, Yaylacık, Ortaoğlan mahalleleri, Pazaryolu-İspir arası, Erzurum- Narman yolu, Karayazı-Kırgındere, Geyikli, Çatalören, Salyamaç mahalleleri, Karayazı Hınıs yol ayrımı, Erzurum Tortum arası, Köprüköy- Yağan arası, Karaçoban-Karagöz mevkilerinde mahsur kalan 98 araçtaki 293 vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız çalışmaları ile kurtarıldı."

Ardahan

Ardahan'da kent merkezinin yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara sebep oluyor.

Karayolları yetkilileri, Ardahan- Posof, Şavşat ve Çıldır-Aktaş yollarını kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Kars

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Kars'ta, bazı araçlar dondu. Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerin camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar saç kurutma makinesiyle camlardaki buzu çözmeye çalıştı.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Bu arada kuşlar ve yaban ördeklerinin yiyecek bulmakta zorlandığı dikkati çekti.

Ardahan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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