Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor, System.String[]

Erzurum, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu, bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sabah saatlerinde vatandaşlar otomobillerini çalıştırmakta zorlandı. Bazıları da araçlarının üzerine battaniye örterek, soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar nedeniyle yakıt depoları donan birçok tır çalışmadı. Sürücüler tırları çalıştırmak için yakıt depolarına sıcak su döktü, depoların altında ateş yaktı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Tır sürücüsü Mehmet Polat, havaların çok soğuk olduğunu, depoların altında ateş yakarak araçlarını çalıştırabildiklerini söyledi.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar ve tipi, mahalle ve köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Koyungölü, Konaklar, Paşadüzü, Burnak ve Gözeler köyünde kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Tunceli, Erzurum, Sabah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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